Погода в Украине 7 апреля. Фото: Ботаничка.ru

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Погода в Украине 7 апреля будет теплой и солнечной, осадки ожидаются только на западе страны.

Воздух на территории всей Украины днем прогреется до 13−15° тепла, а на Закарпатье до 18−20° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 7 апреля будет теплой, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 2−4 ° тепла, днем ​​потеплеет до 15−17° выше нуля.

Во Львове завтра, 7 апреля, ожидается теплый день, однако синоптики обещают осадки. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля, а днем ​​16−18° тепла.

Погода в Днепре 7 апреля будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют 2−4° тепла ночью, а днем ​​температура воздуха поднимется до 16−18° выше нуля.

В Харькове в воскресенье, 7 апреля, будет тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° до 3° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе 7 апреля будет солнечной, синоптики не прогнозируют осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем ​​- 15−17° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют магнитные бури завтра, 7 апреля, в Киеве. В первой половине суток прогнозируется слабая геомагнитная буря, а во второй — только небольшие магнитные возмущения.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине в апреле.