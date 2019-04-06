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Погода в Украине 7 апреля. Фото: Ботаничка.ru
Погода в Украине 7 апреля: в западных областях воздух прогреется до 20° (КАРТА)https://racurs.ua/n120417-pogoda-v-ukraine-7-aprelya-v-zapadnyh-oblastyah-vozduh-progreetsya-do-20-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7 апреля будет теплой и солнечной, осадки ожидаются только на западе страны.
Воздух на территории всей Украины днем прогреется до 13−15° тепла, а на Закарпатье до 18−20° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 7 апреля будет теплой, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 2−4 ° тепла, днем потеплеет до 15−17° выше нуля.
Во Львове завтра, 7 апреля, ожидается теплый день, однако синоптики обещают осадки. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля, а днем 16−18° тепла.
Погода в Днепре 7 апреля будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют 2−4° тепла ночью, а днем температура воздуха поднимется до 16−18° выше нуля.
В Харькове в воскресенье, 7 апреля, будет тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° до 3° тепла, а днем воздух прогреется до 15−17° выше нуля.
Погода в Одессе 7 апреля будет солнечной, синоптики не прогнозируют осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем - 15−17° выше нуля.
Метеорологи прогнозируют магнитные бури завтра, 7 апреля, в Киеве. В первой половине суток прогнозируется слабая геомагнитная буря, а во второй — только небольшие магнитные возмущения.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине в апреле.
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