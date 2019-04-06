Санкции против Венесуэлы: США расширили ограничения еще на две компании

Санкции против Венесуэлы расширили США. Фото: Хабар 24

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Санкции против Венесуэлы расширили США. Так, Штаты ввели новые санкции в отношении 34 танкеров нефтяного концерна PDVSA, а также против двух венесуэльских компаний.

Новые санкции введены в отношении компаний и танкеров, перевозивших нефть на Кубу, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил об осуждении поддержки Кубой режима Николаса Мадуро и сотрудничество с президентом Венесуэлы. По его словам, США склоняются к привлечению к ответственности кубинского режима за участие в венесуэльском кризисе.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против государственного венесуэльского нефтяного концерна PDVSA еще в конце января. Согласно этим ограничениями, Венесуэле разрешалось продавать нефть на американском рынке, однако средства от продажи будут переводиться на счета, к которым нет доступа у нынешнего руководства страны. Все они пойдут на поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Кстати, сегодня, 6 апреля, в Венесуэле должна состояться массовая акция протеста против режима Мадуро.