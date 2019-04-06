В Крыму блокируют 12 украинских сайтов и две соцсети. Фото: Skesov.ru

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Оккупационные власти в Крыму блокируют доступ к 12 украинским информационным сайтам и двум соцсетям.

Доступ к 12 украинских интернет-СМИ заблокирован полностью, невозможно посетить еще около 30 украинских ресурсов, доступ к которым заблокирован частично, сообщается в исследовании Крымской правозащитной группы.

Сейчас на территории Крыма свои услуги предоставляют 10 интернет-провайдеров, которые полностью блокируют доступ к сайтам: Черноморской телерадиокомпании, Цензор. нет, След. нет, 5 каналу, 15 минут, Фокусу, Депо, Украинской правде, РБК-Украина, Укринформу, Главкому, Uainfo. Также эти провайдеры не предоставляют доступ к соцсети LinkedIn и мессенджеру Тelegram.

Сообщается, что только при попытке зайти на несколько сайтов высвечивается предупреждение от Роскомнадзора о запрете, в других случаях выдает ошибку 403.

В Крымской правозащитной группе сообщили, что блокируются даже те сайты, которые не внесены в перечень запрещенных интернет-ресурсов.