Twitter оштрафовали в России. Фото: Лайфхакер

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Twitter оштрафовали в России из-за отказа предоставить информацию о локализации данных пользователей. Решение о штрафе вынес суд Таганского района Москвы.

Судьи назначили штраф компании Twitter размером 3 тыс. руб, что составляет около 1,2 грн, сообщает «Интерфакс-Россия».

Суд признал, что Twitter совершил нарушение, которое предусматривается ст. 19.7 (непредоставление информации) КоАП РФ и назначил минимальный штраф. Сейчас обнародована лишь резолютивную часть решения, полный текст будет выдан 8 апреля.

Юристы, представляющие Twitter, отмечали, что претензии Роскомнадзора необоснованны, а также были осуществлены грубые процессуальные нарушения при составлении протокола об админнарушении. По словам юрпредставителей Twitter, эта компания является иностранной и не должна отвечать на запросы российских ведомств. Пока неизвестно, будут ли обжаловать указанное решение юристы.