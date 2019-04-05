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Twitter оштрафували в Росії. Фото: Лайфхакер

Twitter оштрафували в Росії через відмову надати інформацію про локалізацію даних користувачів

5 кві 2019, 22:51
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Twitter оштрафували в Росії через відмову надати інформацію про локалізацію даних користувачів. Рішення про штраф виніс суд Таганського району Москви.

Судді призначили штраф компанії Twitter розміром 3 тис. руб, що дорівнює близько 1,2 грн, повідомляє «Інтерфакс-Росія».

Суд визнав, що Twitter вчинив порушення, яке передбачається ст. 19.7 (ненадання інформації) КоАП РФ та призначив мінімальний штраф. Наразі оприлюднено лише резолютивну частину рішення, повний текст буде видано 8 квітня.

Юристи, які представляли Twitter, зазначали, що претензії Роскомнадзора є необґрунтованими, а також здійснено грубі процесуальні порушення під час складання протоколу про адмінпорушення. За словами юрпредставників Twitter, ця компанія є іноземною і немає відповідати на запити російських відомств. Наразі невідомо, чи будуть оскаржувати вказане рішення представники компанії.


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