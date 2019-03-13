Сбой в работе Facebook, Instagram и различных мессенджеров произошел во многих странах Европы. Фото: Известия

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Racurs.ua

Сбой в Facebook, Instagram и различных мессенджерах произошел во многих странах мира. Больше всего жалоб поступило от пользователей соцсетей и мессенджеров из Европы и США.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Twitter и Whatsapp произошел сегодня, 13 марта, около 18.00 по киевскому времени, сообщает Down Detector.

На проблемы с доступом к Facebook чаще всего жаловались пользователи в США, Великобритании, Польши и Италии. В этих же странах были проблемы с работой Facebook Messenger.

Пользователи Instagram также столкнулись со сбоем в работе соцсети. Так, на проблемы в пользовании Instagram пожаловались жители США, Бразилии, Турции, России, Франции, Испании и Италии. В общем поступило более 8,5 тыс. жалоб.

На проблемы работы Twitter жаловались пользователи Нидерландов, Великобритании, Японии и США.

Также сбой произошел в работе приложения Tinder и мессенджера Whatsapp. На это пожаловались пользователи из европейских стран, а также Бразилии и Мексики.