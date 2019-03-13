Главные новости за 13 марта: правоохранители отчитываются о расследовании дела «Укроборонпрома», а консулу Украины разрешили посетить пленных моряков

Главные новости за 13 марта. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119358-glavnye-novosti-za-13-marta-pravoohraniteli-otchityvautsya-o-rassledovanii-dela-ukroboronproma.html

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Главной новостью сегодня, 13 марта, стал отчет правоохранителей на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины относительно хищений в «Укроборонпроме». Во время заседания выступил генеральный прокурор Юрий Луценко, который сообщил о расследовании 480 дел о мошенничестве в «Укроборонпроме». По его словам, с 2016 года были осуждены 77 человек, еще 112 уведомлены о подозрении.

На заседании ВСК также выступил директор Государственного бюро расследования Роман Труба, который сообщил о расследовании дел в отношении сотрудников НАБУ, САП, ГПУ и ГФС, которых подозревают во взяточничестве. По словам директора ГБР, на допрос были вызваны журналисты Bihus.info, которые обнародовали информацию о коррупции, по факту которой и было открыто уголовное производство.

Украина также приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 737 из-за ряда авиакатастроф, произошедших за последнее время. Госавиаслужба приостановила летную эксплуатацию самолетов моделей Boeing 737−8 MAX и 737−9 MAX. Однако это ограничение не распространяется на некоммерческую эксплуатацию самолетов, такую ​​как перегонные полеты. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины должны согласовываться с Госавиаслужбой.

Руководство московского СИЗО «Лефортово» дало разрешение украинском консулу посетить пленных моряков, которые были захвачены российскими военными в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинские дипломаты надеются, что посещение моряков продлится несколько дней и консул сможет встретиться с каждым из пленных.

С 1 апреля семьям будут выплачивать дополнительную помощь за рождение третьего и последующих детей. Соответствующее решение на своем сегодняшнем заседании принял Кабинет министров. Отмечается, что помощь будут получать на детей в возрасте до шести лет. С 1 апреля ее сумма составит 1 тыс. 626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля — 1 тыс. 699 грн, с 1 декабря — 1 тыс. 779 грн.