В ГБР допросят журналистов Bihus.info по делу о коррупции в «Укроборонпроме». Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n119351-gosburo-rassledovaniy-doprosit-jurnalistov-bihus-info-po-delu-o-korrupcii-v-ukroboronprome.html

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Журналистов команды Bihus.info допросят в рамках дела о коррупции в «Укроборонпроме».

Государственное бюро расследований открыло уголовные производства по факту получения взяток сотрудниками НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС, сообщил сегодня директор ГБР Роман Труба во время заседания спецкомиссии Верховной Рады относительно коррупции в оборонной сфере, передает «Цензор.НЕТ».

Указанные уголовные производства открыты по факту обнародованной информации журналистами Bihus.info. В связи с этим их вызывают на допрос.

Также Труба сообщил, что бюро сейчас проводит расследования относительно всех правоохранительных органов. Однако, на данный момент, сотрудники ГБР не могут оперативно расследовать некоторые вопросы из-за невнесения изменений в законодательство.

Напомним, ранее Луценко сообщил о том, что военная прокуратура расследует 480 уголовных производств по фактам правонарушений в «Укроборонпроме». На данный момент осуждены 77 человек, 112 подозреваются в совершении нарушений.

В конце февраля журналисты Bihus.info обнародовали информацию о коррупции в «Укроборонпроме». Руководителей предприятия подозревают в покупке деталей для самолетов АН-26 у российского производителя по цене в семь раз превышающей рыночную.