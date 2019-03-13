Юрий Луценко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119348-hischeniya-v-ukroboronprome-voennaya-prokuratura-rassleduet-480-del-est-112-podozrevaemyh.html

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Военная прокуратура расследует 480 производств, которые касаются деятельности «Укроборонпрома».

В суды уже переданы 111 дел, подозрения в совершении правонарушений объявлены 112 лицам, а 77 человек уже осуждены. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания временной спецкомиссии относительно хищений в «Укроборонпроме», передает «Цензор.НЕТ».

По словам Луценко, убытки, нанесенные концерну в рамках расследуемых дел, составляют около 350 млрд грн. Также генпрокурор отметим, что дело «Оптиумспецдеталь» не единственное в своем роде.

Начиная с 2016 года военная прокуратура добилась возмещения ущерба на сумму 2,3 млрд грн, были возвращены более 40 тыс. га земли.

Луценко также сообщил, когда произошла утечка данных, которые обнародовали журналисты Bihus.info. Согласно данным военной прокуратуры, это произошло еще в марте прошлого года.

Напомним, в конце февраля 2019 года концерн «Укроборонпром» оказался в центре скандала из-за обнародованной в СМИ информации. Чиновников, причастных к предприятию и оборонной сфере, обвиняют в коррупции и хищениях. В частности, руководство структуры обвиняют в покупке российских деталей для самолетов Ан-26 по цене, которая в семь раз превышает рыночную.