Юрий Луценко, фото: Vadim Chuprina

https://racurs.ua/n119347-lucenko-rossiya-perekryla-vse-shemy-kontrabandnyh-postavok-detaley-v-ukrainu.html

Racurs.ua

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заблокировала все схемы поставок деталей в Украину.

Об этом во время заседания Временной следственной комиссии по коррупции в оборонном секторе заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, компания «Оптимумспецдеталь», фигурант недавней серии журналистских материалов о коррупции в оборонной сфере издания bihus.info, и компания «Ренал» по этим схемам поставляли детали, которые использовались в производстве новейших украинских ракет.

Луценко подчеркнул, что другого пути получения соответствующих деталей не было. По его словам, Советскому Союзу для налаживания производства соответствующих узлов военной техники понадобились десятки лет.

Генпрокурор отметил, что «Оптимумспецдеталь» и «Ренал» осуществляли 3% всех поставок в «Укроборонпром» на сумму около 150 млн грн, и 95% деталей прошли военную приемку.

Напомним, недавно издание bihus.info опубликовало четвертый видеоматериал, посвященный коррупции в «Укроборонпроме». По сведениям журналистов, представители всех правоохранительных органов за взятки закрывали дела против «Оптимумспецдетали». Луценко сегодня отметил, что журналистам удалось получить доступ к информации следствия по этому вопросу за март прошлого года.