Коррупционные схемы неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, фото: znaj.ua

https://racurs.ua/n119257-korrupciya-v-ukroboronprome-vse-sledstvennye-organy-za-vzyatki-slivali-dela-smi-video.html

Racurs.ua

Все следственные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), «сливали» дела, связанные с коррупцией в оборонном секторе.

Об этом говорится в новом видео издания Bihus.info.

По информации журналистов, коррупционные схемы, в том числе связанные с деятельностью компании «Оптимумспецдеталь», неоднократно попадали в поле зрения различных правоохранительных органов — Государственной фискальной службы (ДФС), Генеральной прокуратуры (ГПУ), военной прокуратуры, Службы безопасности Украины и НАБУ. Однако, согласно с полученной журналистами перепиской, фигурантам этим дел каждый раз за взятки, размер которых, как правило, находился в пределах 10−20 тыс. долларов, удавалось договариваться с правоохранителями об их закрытии.

В частности, журналисты опубликовали переписку Виталия Жукова и Андрея Рогозы, которых считают партнерами Игоря Гладковского, сына бывшего члена Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Так, в одном из разговоров Рогозы с сотрудником СБУ Дмитрием Москаленко тот жалуется на слишком большие расходы, которых требует закрытие дел в Генпрокуратуре.

«Сотрудничаю с центральным ДФС — цифры смешные, — отмечает Рогоза. — А с ГП я передал раза больше вдвое меньший объем».

Журналисты отмечают, что НАБУ направляло в госконцерн «Укроброронпром» письмо, в котором «Оптимумспецдеталь» попадала в перечень рискованных компаний. В обнародованной переписке между Жуковым и Рогозой этот момент упоминается. Жуков возмущается этой ситуацией и говорит, что первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава должен написать письмо об ошибке следствия.

На следующий день «Оптимумспецдеталь» исчезает из этого перечня, отмечается в расследовании Bihus.info.

Напомним, в конце февраля журналисты Bihus.info опубликовали первое видео из цикла, посвященного теме хищений в оборонной сфере.