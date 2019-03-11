Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США грозит нехватка воды

США могут столкнуться с масштабным дефицитом воды — ученые

11 мар 2019, 22:53
999

Значительная часть Соединенных Штатов Америки может столкнуться с масштабным дефицитом воды всего через пять десятилетий.

К такому выводу недавно пришла группа американских исследователей, сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на статью в журнале Earth’s Future.

Причины возможного дефицита заключаются в изменении климата и росте численности населения.

По расчетам ученых, уже с 2071 года 96 водных бассейнов из 204, обеспечивающих большую часть страны пресной водой, могут не удовлетворять ежемесячные потребности. Эти водные бассейны охватывают центральные и южные районы Великих равнин, юго-западные и центральные штаты Скалистых гор, а также части Калифорнии, юга и среднего запада.

Водный бассейн является частью земли, где вода из осадков стекает вниз к реке и ее притокам.

По словам исследователей, одним из способов уменьшения нагрузки на водоемы является уменьшение орошения для сельского хозяйства.

Аграрный сектор потребляет 75% воды в Соединенных Штатах. По мнению ученых, фермеры могли бы уменьшить орошения технических культур, используемых в основном для кормов для животных и биотоплива, таких как сено, кукуруза, соя, сорго, просо, рапс и просо.

Авторы основывали свои выводы на результатах компьютерного моделирования.

Напомним, недавно ученые установили, что открытие Америки Христофором Колумбом изменило климат на Земле.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Президентские выборы в Украине: в ЦИК объяснили, как проголосовать жителям оккупированного Крыма

Гражданам Украины, которые проживают на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым, можно принять участие в выборах через механизм временного изменения места регистрации избирателя

Новости Украины
14:47

«Артур, ты при*урок»: нардепы Герасимов и Абдуллин поссорились в Раде из-за Тимошенко и Коломойского (ВИДЕО)

Сегодня во время выступления в Верховной Раде у главы фракции БПП Артура Герасимова, который обнародовал аудиозапись разговора Юлии Тимошенко якобы с Игорем Коломойским, возник конфликт с нардепом из фракции БЮТ

Новости Украины
12:55