США грозит нехватка воды

https://racurs.ua/n119256-ssha-mogut-stolknutsya-s-masshtabnym-deficitom-vody-uchenye.html

Racurs.ua

Значительная часть Соединенных Штатов Америки может столкнуться с масштабным дефицитом воды всего через пять десятилетий.

К такому выводу недавно пришла группа американских исследователей, сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на статью в журнале Earth’s Future.

Причины возможного дефицита заключаются в изменении климата и росте численности населения.

По расчетам ученых, уже с 2071 года 96 водных бассейнов из 204, обеспечивающих большую часть страны пресной водой, могут не удовлетворять ежемесячные потребности. Эти водные бассейны охватывают центральные и южные районы Великих равнин, юго-западные и центральные штаты Скалистых гор, а также части Калифорнии, юга и среднего запада.

Водный бассейн является частью земли, где вода из осадков стекает вниз к реке и ее притокам.

По словам исследователей, одним из способов уменьшения нагрузки на водоемы является уменьшение орошения для сельского хозяйства.

Аграрный сектор потребляет 75% воды в Соединенных Штатах. По мнению ученых, фермеры могли бы уменьшить орошения технических культур, используемых в основном для кормов для животных и биотоплива, таких как сено, кукуруза, соя, сорго, просо, рапс и просо.

Авторы основывали свои выводы на результатах компьютерного моделирования.

Напомним, недавно ученые установили, что открытие Америки Христофором Колумбом изменило климат на Земле.