Памятник Колумбу в Барселоне, фото - Википедия

https://racurs.ua/n117648-kolumb-izmenil-klimat-zemli-issledovanie.html

Racurs.ua

Колонизация Америки, которую начал в конце XV века Христофор Колумб, привела к изменениям, повлиявшим на климат Земли.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании, сообщает Quaternary Science Reviews.

Команда ученых проанализировала все данные о населении, которые доступны науке и узнала, сколько людей проживало в Америке до 1492 года. Впоследствии ученые оценили, как менялась численность населения, когда континент опустошили привезенные европейцами оспа и корь, а также войны и рабство.

Если в начале колонизации Америки в ней проживало примерно 60 млн человек, то в течение следующих 100 лет эта цифра уменьшилась до 5−6 млн.

Ученые утверждают, что действия европейских колонистов в Америке привели к большому вымиранию коренных народов Америки и запустению значительной площади пахотных сельскохозяйственных земель. Во время восстановления новые насаждения забрали из атмосферы большое количество углекислого газа, что спровоцировало охлаждение планеты.

Соавтор исследования Крис Брирли считает, что эту информацию подтверждают и результаты исследования окаменевшего древесного угля и пыльцевых отложений в Америке.

Исследователи утверждают, что признаки влияния современного человека на климат будут присутствовать в отложениях, которые засвидетельствуют о значительной промышленной активности, начавшейся в 1950-е годы.