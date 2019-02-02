Пожар на складах Дарницы не потушили, огонь угрожает перекинуться на другие здания (ВИДЕО)

Крупный пожар в Киеве, фото — ГСЧС

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Racurs.ua

В Киеве продолжается пожар на складских зданиях в районе Дарницы. Пожарным не удается потушить огонь на складе ООО «Адонис Проект» по улице Красноткацкой, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Склады загорелись сегодня в полдень. В здании размером 200×150 м сохранялся электроинструмент, пластик и картон.

По состоянию на 19.00 площадь пожара увеличилась с 8 тыс. до 10,5 тыс. кв. м. Спасатели сообщили об угрозе распространения огня на расположенное рядом здание.

В ГСЧС увеличили количество техники и личного состава на месте пожара. Кроме того, вокруг складского здания делают замеры воздуха на наличие вредных веществ. Дым чувствуют даже пассажиры на станции метро «Лесная».

Напомним, что затрудняет тушение пожара отсутствие наружного противопожарного водоснабжения. Пожарным приходится тянуть пожарные рукава издалека.