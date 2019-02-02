Министр Аваков, фото — Аргумент

https://racurs.ua/n117646-avakov-otricaet-svyaz-s-brodyachimi-voenizirovannymi-formirovaniyami.html

Racurs.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает свою связь с «бродячими военизированными формированиями», которые, по его мнению, уже не угрожают безопасности в государстве.

О борьбе МВД со сторонниками крайне правых политических взглядов глава МВД рассказал 2 февраля в интервью «Левому берегу».

Отвечая на вопрос о возможных превентивных мерах в отношении муниципальных формирований, существующих в некоторых регионах Украины, Аваков ответил, что эти «бродячие военизированные формирования уже отсутствуют на улицах, как и депутаты, которые брязгают оружием».

«Я ни с кем из них политически не связан — ни с Билецким (с которым меня связывает только общее боевое прошлое), ни с Кивой. А действия радикалов будут жестко пресечены», — сказал Аваков.

Он считает, что запрос на диктатора присутствует у части украинского общества, но эта часть никогда не будет доминантной. По мнению министра, среди действующих украинских политиков отсутствуют кандидатуры, которые могли бы стать авторитарными лидерами. Себя же Аваков назвал «либералом и сторонником парламентской республики».

Напомним, что министр Аваков также заверил в отсутствии договоренностей с фаворитами президентских выборов-2019. Он сообщил, что во время гонки «поднимется над процессом», не будет работать в пользу кого-либо из кандидатов, ни один из них не получит от него преференций.