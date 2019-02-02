Арсен Аваков, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n117644-avakov-rasskazal-kogo-podderjit-na-vyborah.html

Racurs.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время президентских выборов «поднимется над процессом» и не будет работать в пользу кого-либо из кандидатов.

О том, что ни один из кандидатов не получит от него преференций Аваков сообщил 2 февраля в интервью «Левому берегу».

«Всем кандидатам я четко сформулировал, что не буду „в кармане у Тимошенко“ и не воюю против Петра Порошенко», — рассказал Аваков.

Он заверил, что ни с кем не договаривался о сотрудничестве и считает, что наивысшей оценкой его работы будет независимость избирательного процесса.

«Выборы не будут корректироваться с точки зрения влияния в пользу того или иного кандидата», — сказал Аваков.

Тем не менее, некоторые эксперты считают креатурой Арсена Авакова полковника Сергея Кривоноса. Понятно, что речь идет о пристрелке к парламентским выборам путем участия в массовке президентских.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. До 4 февраля ЦИК принимает заявки кандидатов, а полный список участников гонки станет известен 8 февраля. По состоянию на 2 февраля Центризбирком зарегистрировал 28 кандидатов в президенты.

Сегодня стало известно о том, что ЦИК не зарегистрировал Петра Симоненко, которого выдвинула запрещенная в Украине Компартия.