Выборы-2019: партия «Воины АТО» выдвинула кандидатом в президенты полковника сил специальных операций

Ракурсhttps://racurs.ua
Сергея Кривоноса выдвинули кандидатом в президенты, фото: «Цензор.нет»
Выборы-2019: партия «Воины АТО» выдвинула кандидатом в президенты полковника сил специальных операцийhttps://racurs.ua/n117560-vybory-2019-partiya-voiny-ato-vydvinula-kandidatom-v-prezidenty-polkovnika-sil-specialnyh.htmlRacurs.ua
Партия «Воины АТО» на своем сегодняшнем съезде выдвинула кандидатом в президенты первого заместителя командира Сил специальных операций (ССО) полковника Сергея Кривоноса.
Кривонос не является членом этой партии, он беспартийный. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».
Съезд партии проходил во Дворце ветеранов в Киеве.
Заместитель председателя этой политсилы Геннадий Фурсенко заявил, что кандидатуру Кривоноса также поддерживают ветераны войны в Афганистане и участники миротворческих операций.
Сам Кривонос свое решение баллотироваться в президенты объясняет ухудшением процесса развития армии в последние годы.
На время предвыборной кампании полковник Кривонос находится в отпуске.
Участники съезда обратили внимание, что Кривонос не только военный, но и магистр государственного управления.
Также партия «Воины АТО» планирует участвовать в парламентских выборах этого года.
В 2014 году Кривонос руководил обороной Краматорского аэродрома. Впоследствии назначен начальником Управления специальных операций, где принимал участие в разработке стратегии создания ССО. С 5 января 2016 года — первый заместитель командующего ССО.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже 26 кандидатов в президенты.