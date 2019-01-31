Выборы-2019: партия «Воины АТО» выдвинула кандидатом в президенты полковника сил специальных операций

Сергея Кривоноса выдвинули кандидатом в президенты, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n117560-vybory-2019-partiya-voiny-ato-vydvinula-kandidatom-v-prezidenty-polkovnika-sil-specialnyh.html

Racurs.ua

Партия «Воины АТО» на своем сегодняшнем съезде выдвинула кандидатом в президенты первого заместителя командира Сил специальных операций (ССО) полковника Сергея Кривоноса.

Кривонос не является членом этой партии, он беспартийный. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».

Съезд партии проходил во Дворце ветеранов в Киеве.

Заместитель председателя этой политсилы Геннадий Фурсенко заявил, что кандидатуру Кривоноса также поддерживают ветераны войны в Афганистане и участники миротворческих операций.

Сам Кривонос свое решение баллотироваться в президенты объясняет ухудшением процесса развития армии в последние годы.

На время предвыборной кампании полковник Кривонос находится в отпуске.

Участники съезда обратили внимание, что Кривонос не только военный, но и магистр государственного управления.

Также партия «Воины АТО» планирует участвовать в парламентских выборах этого года.

В 2014 году Кривонос руководил обороной Краматорского аэродрома. Впоследствии назначен начальником Управления специальных операций, где принимал участие в разработке стратегии создания ССО. С 5 января 2016 года — первый заместитель командующего ССО.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже 26 кандидатов в президенты.