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Сотрудники ООН погибли в результате падения пассажирского Boeing в Эфиопии, фото: «Комсомольская правда»

Авиакатастрофа в Эфиопии: среди погибших — более 20-ти сотрудников ООН (ВИДЕО)

11 мар 2019, 21:57
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Среди погибших во вчерашней авиакатастрофе в Эфиопии — 21 сотрудник Организации Объединенных Наций.

Всего на борту пассажирского Boeing, летевший из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом сообщает издание «Новости ООН».

Отмечается, что сегодня в ООН траур — приспущены флаги. В частности, заседание Ассамблеи по окружающей среде в Найроби и Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке началось с минуты молчания.

«Погиб по меньшей мере 21 сотрудник организации, не говоря уже о людях, которые тесно сотрудничали с ООН», — заявил Генсек ООН Антониу Гуттериш, выступая в Нью-Йорке.

По его словам, сотрудники ООН сейчас оказывают поддержку представителям правительств стран, работающих на месте трагедии.

Сейчас в ООН устанавливают имена жертв, чтобы впоследствии опубликовать их полный список.

Уже известно, что погибла сотрудница Международной организации по миграции, выходец из Германии Анна-Катрин Фейгл. О других погибших сотрудниках в ООН планируют рассказывать по мере поступления уточненных сведений.

Напомним, гражданин Греции и министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена опоздали на этот трагический авиарейс в Кению, что спасло им жизнь.


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