Опоздал и спасся. Грек Антониос Мавропулос, фото — Фейсбук

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Гражданин Греции и эфиопский министр опоздали на самолет, который разбился в Эфиопии 10 марта.

О счастливом спасении в Фейсбук сообщил Антониос Мавропулос. Грек написал, что его не пустили на борт из-за того, что он вовремя не сдал багаж. Двухминутное опоздание спасло его жизнь.

«Я опоздал на две минуты. Когда прибыл, посадку закрыли. Я смотрел на других пассажиров и был очень зол из-за того, что меня не пускали», — написал Мавропулос.

Впоследствии его допросила полиция, поскольку он был единственным, кто не сел в самолет. Впрочем, между его опозданием и крахом лайнера полицейские не заметили связи.

Кроме того, спасся и министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена. Он также опоздал на смертельный рейс Ethiopian Airlines.

Заместитель министра Аммар аль-Аулаки в Фейсбук написал: «Мы благодарим Всевышнего за благополучие министра водных ресурсов и окружающей среды, который опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда выходы на посадку уже закрылись».

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби. Среди 157 погибших — представители 35 стран.