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Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии отменила презентацию нового самолета этого авиагиганта
Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопииhttps://racurs.ua/n119211-boeing-otmenila-prezentaciu-novogo-samoleta-iz-za-aviakatastrofy-v-efiopii.htmlRacurs.ua
Компания Boeing (Боинг) отложила на неопределенный срок презентацию нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х, запланированную на 13 марта в Сиэтле.
В корпорации отметили, что пока намерены сосредоточиться на поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines после вчерашней авиактастрофы, сообщает Reuters.
Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта в Эфиопии. На борту самолета находились 157 человек, все они погибли. Крах «Боинга» в Эфиопии стал уже вторым за последние несколько месяцев для модели Boeing 737 MAX 8.
В прошлом году в Индонезии из-за ошибочных показания датчика вскоре после взлета разбился другой Boeing 737 MAX. Аналогичная неисправность могла быть в 246-ти самолетов по всему миру. The Wall Street Journal сообщал, что компания Boeing скрыла от перевозчиков, новые самолеты этой модели в некоторых условиях могут срываться в пике.
Кроме того, 11 марта в Китае приостановили полеты всех лайнеров 737 MAX 8 местных авиакомпаний. Ethiopian Airlines также приостановила полеты Boeing 737 Max 8. Это решение приняли в качестве дополнительной меры безопасности.
Причина крушения Boeing в Эфиопии пока неизвестна. Ethiopian Airlines располагают парком из четырех самолетов Boeing 737 Max 8.
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