Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии отменила презентацию нового самолета этого авиагиганта

https://racurs.ua/n119211-boeing-otmenila-prezentaciu-novogo-samoleta-iz-za-aviakatastrofy-v-efiopii.html

Racurs.ua

Компания Boeing (Боинг) отложила на неопределенный срок презентацию нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х, запланированную на 13 марта в Сиэтле.

В корпорации отметили, что пока намерены сосредоточиться на поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines после вчерашней авиактастрофы, сообщает Reuters.

Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта в Эфиопии. На борту самолета находились 157 человек, все они погибли. Крах «Боинга» в Эфиопии стал уже вторым за последние несколько месяцев для модели Boeing 737 MAX 8.

В прошлом году в Индонезии из-за ошибочных показания датчика вскоре после взлета разбился другой Boeing 737 MAX. Аналогичная неисправность могла быть в 246-ти самолетов по всему миру. The Wall Street Journal сообщал, что компания Boeing скрыла от перевозчиков, новые самолеты этой модели в некоторых условиях могут срываться в пике.

Кроме того, 11 марта в Китае приостановили полеты всех лайнеров 737 MAX 8 местных авиакомпаний. Ethiopian Airlines также приостановила полеты Boeing 737 Max 8. Это решение приняли в качестве дополнительной меры безопасности.

Причина крушения Boeing в Эфиопии пока неизвестна. Ethiopian Airlines располагают парком из четырех самолетов Boeing 737 Max 8.