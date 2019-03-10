«Боинг-737» разбился в Эфиопии, фото: Airplane-Pictures.net

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Сегодня утром в Эфиопии разбился пассажирский «Боинг-737» (Boeing 737) компании Ethiopian Airlines. Самолет направлялся из столицы Эфиопии Аддис-Абеба в столицу Кении Найроби.

По предварительной информации, на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Сейчас их точный список устанавливается. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Отмечается, что связь с самолетом была потеряна спустя шесть минут после взлета — примерно в 8.44 утра по местному времени (7.44 по киевскому времени) вблизи города Бишофту (Дебре-Зейт), расположенного в 40 км к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Сейчас продолжается поисковая операция, пока не известно, удалось ли кому-то уцелеть.

Информацию об инциденте в своем Твиттере также подтвердил премьер-министр Эфиопии, который от имени правительства выразил соболезнования родственникам погибших.

Ethiopian Airlines является одним из крупнейших авиаперевозчиков континента и в течение прошлого года перевезла более 10 млн пассажиров. Последний раз подобный инцидент с самолетами компании произошел в январе 2010 года, когда «Боинг-737», следовавший из столицы Ливана Бейрута в Аддис-Абебу, упал в Средиземное море спустя 31 минуту после взлета.

Напомним, в прошлом году в Индонезии из-за ошибочных показаний датчика вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX. Аналогичная неисправность могла быть у 246-ти самолетов по всему миру.