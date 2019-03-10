Самосожжение в Киеве: правоохранители отговорили жителя Кропивницкого совершать самоубийство возле Администрации президента

Самосожжение в Киеве угрожал осуществить житель Кропивницкого:, фото «Народна Правда»

https://racurs.ua/n119191-samosojjenie-v-kieve-pravoohraniteli-otgovorili-jitelya-kropivnickogo-sovershat-samoubiystvo.html

Racurs.ua

Работникам правоохранительных органов удалось отговорить жителя Кропивницкого Сергей Б. осуществлять самосожжения у здания Администрации президента на улице Банковой.

Как стало известно «Ракурсу», Сергея Б. доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств его жизненной ситуации и принятия решения о последствиях этой акции.

Житель Кропивницкого сегодня в 9.00 подошел к Администрации президента, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и потребовал личной встречи с президентом Украины Петром Порошенко, угрожая совершить самосожжение. Свои действия он объяснял незаконным, по его мнению, осуждением его сына в 2018 году за совершение разбойного нападения и якобы незаконное содержание его в колонии № 116, расположенной в городе Сумы. Переговоры с ним вели сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и Государственной службы охраны.

Напомним, в мае 2017 года на главной площади немецкого города Мюнхена 54-летний мужчина совершил самосожжение. Он облил себя бензином и поджег. Умер в больнице через час после инцидента.