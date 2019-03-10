Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самосожжение в Киеве угрожал осуществить житель Кропивницкого:, фото «Народна Правда»

Самосожжение в Киеве: правоохранители отговорили жителя Кропивницкого совершать самоубийство возле Администрации президента

10 мар 2019, 11:11
999

Работникам правоохранительных органов удалось отговорить жителя Кропивницкого Сергей Б. осуществлять самосожжения у здания Администрации президента на улице Банковой.

Как стало известно «Ракурсу», Сергея Б. доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств его жизненной ситуации и принятия решения о последствиях этой акции.

Житель Кропивницкого сегодня в 9.00 подошел к Администрации президента, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и потребовал личной встречи с президентом Украины Петром Порошенко, угрожая совершить самосожжение. Свои действия он объяснял незаконным, по его мнению, осуждением его сына в 2018 году за совершение разбойного нападения и якобы незаконное содержание его в колонии № 116, расположенной в городе Сумы. Переговоры с ним вели сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и Государственной службы охраны.

Напомним, в мае 2017 года на главной площади немецкого города Мюнхена 54-летний мужчина совершил самосожжение. Он облил себя бензином и поджег. Умер в больнице через час после инцидента.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Самосожжение в Киеве: правоохранители отговорили жителя Кропивницкого совершать самоубийство возле Администрации президента

Сотрудники правоохранительных органов убедили жителя Кропивницкого Сергея Б. не совершать самосожжение возле здания Администрации президента в Киеве

Новости Украины
11:11