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У здания Администрации президента житель Кропивницкого угрожает осуществить самосожжение, фото: «Википедия»

Самосожжение в Киеве: мужчина угрожает совершить самоубийство, требуя встречи с Порошенко из-за осуждения сына

10 мар 2019, 09:48
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Сегодня в 09.00 к зданию Администрации президента, расположенном на улице Банковой в Киеве, прибыл житель Кропивницкого Сергей Б., который облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и угрожает осуществить самосожжение, требуя личного приема у президента Петра Порошенко.

Как стало известно «Ракурсу», свои действия он мотивирует незаконным, по его мнению, осуждением его сына Андрея Т. в 2018 году за совершение разбойного нападения, а также якобы незаконным его содержанием в колонии № 116 в городе Сумы.

На место происшествия прибыли представители полиции, СБУ и Государственной службы охраны, которые ведут с ним переговоры.

Напомним, летом 2018 года житель одного из хостелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался совершить самосожжение. Он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. В результате инцидента в здании вспыхнул пожар, ожоги получили трое мужчин и две женщины. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Источник: Ракурс


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