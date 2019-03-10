Самосожжение в Киеве: мужчина угрожает совершить самоубийство, требуя встречи с Порошенко из-за осуждения сына

У здания Администрации президента житель Кропивницкого угрожает осуществить самосожжение, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119188-samosojjenie-v-kieve-mujchina-ugrojaet-sovershit-samoubiystvo-trebuya-vstrechi-s-poroshenko.html

Racurs.ua

Сегодня в 09.00 к зданию Администрации президента, расположенном на улице Банковой в Киеве, прибыл житель Кропивницкого Сергей Б., который облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и угрожает осуществить самосожжение, требуя личного приема у президента Петра Порошенко.

Как стало известно «Ракурсу», свои действия он мотивирует незаконным, по его мнению, осуждением его сына Андрея Т. в 2018 году за совершение разбойного нападения, а также якобы незаконным его содержанием в колонии № 116 в городе Сумы.

На место происшествия прибыли представители полиции, СБУ и Государственной службы охраны, которые ведут с ним переговоры.

Напомним, летом 2018 года житель одного из хостелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался совершить самосожжение. Он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. В результате инцидента в здании вспыхнул пожар, ожоги получили трое мужчин и две женщины. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.