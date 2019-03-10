Дональд Трамп, фото: «Википедия»

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Президент США Дональд Трамп вместе со своими помощниками в частных разговорах разработал формулу для определения стоимости для других стран услуг по размещению у себя военного контингента США.

Трамп давно жаловался, что союзники, на территории которых размещаются военные силы США, не платят Вашингтону достаточно денег, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников, знакомых с этой идеей.

Отмечается, что новую формулу сам Трамп называет «стоимость плюс 50». Согласно ей, страны будут платить полную стоимость размещения у себя американских войск плюс еще 50%.

Не совсем понятно, что именно по этой формуле входит в понятие стоимости размещения войск — весь бюджет, необходимый, чтобы управлять военной базой и платить американским вооруженным силам, или его часть.

Американские союзники оплачивают часть расходов различными способами. Япония и Южная Корея делают денежные взносы, в то время как Германия поддерживает присутствие американских войск натуральными взносами, такими как земля, инфраструктура и строительство, в дополнение к отмене таможенных пошлин и налогов.

Трамп считает этот вклад в натуральной форме недостаточным, сообщил источник среди высокопоставленных американских дипломатов.

В течение десятилетий ведущие деятели внешней политики обеих сторон призвали союзников США взять на себя большую ответственность за свою безопасность, но даже непреклонные сторонники распределения бремени поставили под сомнение подход Трампа, отмечают в The Washington Post.

«Трамп прав в том, что американские союзники должны нести больше ответственности за коллективную оборону, но требовать от них денег на защиту — это неправильный путь, — подчеркивает исследователь международных отношений из Гарвардского университета Стивен Уолт. — Наши вооруженные силы не являются наемниками, и мы не должны направлять американские войска в опасные места только потому, что нам платит другая страна».

По информации источников издания, слухи о том, что эта формула может стать глобальным стандартом, особенно шокировали Германию, Японию и Южную Корею. Кроме того, американские чиновники уже упомянули об этом требовании во время переговоров по размещению войск в одной из стран.

Напомним, по мнению Трампа, США в мире воспринимают как «свинку-копилку».