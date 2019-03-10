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Ракурс
Киевский метрополитен может ограничить вход на несколько станций, фото: «Радіо Свобода»

Метрополитен Киева может ограничить вход на несколько станций из-за футбольного матча

10 мар 2019, 10:56
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В связи с проведением сегодня на стадионе «Олимпийский» футбольного матча 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевскими командами «Динамо» и «Арсенал», столичное метро может ограничить вход на несколько станций.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Матч начнется сегодня в 17.00. После его завершения ограничения на вход пассажиров могут ввести на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В пресс-службе метрополитена отмечают, что речь идет именно о возможном ограничении на вход, а не полном закрытии станций.

Напомним, в прошлом году компания Гугл (Google) совместно с украинским агентством сняла в киевском метро на станциях метро «Дорогожичи» и «Золотые ворота» три ролика с рекламой своего сервиса электронных платежей Google Pay. Герои этих роликов, видя огромные очереди в кассу за жетонами, решают в них не стоять и рассчитываются с помощью установленной на смартфоне с поддержкой беспроводной технологии NFC программы Google Pay.

Источник: Ракурс


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