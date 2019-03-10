Трансплантология в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n119009-finansirovat-nujno-ne-transplantaciu-a-otdeleniya-reanimacii-transplant-koordinator.html

Racurs.ua

Проблема трансплантации находится не в самой трансплантации, а в других отраслях медицины. Финансировать нужно не трансплантацию, а отделения реанимации. Такое мнение в интервью «Ракурсу» высказал Игорь Писаренко, врач-анестезиолог, трансплант-координатор (Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье).

В качестве примера он привел Беларусь, где сначала оснастили отделения реанимации современной аппаратурой, обучили и мотивировали персонал, затем создали систему трансплант-координации.

«Очень важная деталь: оборудование для диагностики смерти мозга не является в реанимациях чем-то чужеродным. Оно должно там быть. Если в отделении реанимации нет газоанализатора, в цивилизованных странах такое отделение не могло бы функционировать», — подчеркнул врач.

По его словам, обеспеченность реанимационных отделений газоанализаторами в цивилизованных странах — 100%, в Украине — 1,4%.

«Двадцать лет мы говорим ни о чем. Мы не строим систему. Она должна включать диагностику смерти мозга и создание листов ожидания», — пояснил Писаренко.

Он также раскритиковал новый закон о трансплантации органов: «Система, которая обрисована в законе 2018 года, абсолютно неработоспособна. Зафиксирована норма, способная ухудшить ситуацию в обозримом будущем».

«В новом законе меня чрезвычайно удивило то, что выделили группы людей, которые не могут быть донорами органов. Во всем мире это симметрично. Например, воины АТО. То есть авторы закона считают, что донорство — это плохо и от него нужно кого-то защищать. Для меня это неприемлемо», — добавил врач.