Хуан Гуайдо на одном из митингов, фото: «Інформатор»

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Racurs.ua

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо планирует совершить турне по стране, после которого объявит дату марша своих сторонников на столицу. Основанием для марша политик назвал крупнейшее за десятилетие отключения электроэнергии в стране, которое на то время затянулось уже на три дня.

Об этом он заявил вчера во время выступления на митинге в столице страны Каракасе, сообщает агентство Reuters.

По словам Гуайдо, в случае необходимости он будет рассчитывать на иностранное вмешательство, поскольку конституция разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за рубежом, а также «иностранцев — на территории страны».

Политик подчеркнул, что правительство президента Николаса Мадуро «не имеет возможности разрешить кризис с электроэнергией, которую он сам создал».

«Вся Венесуэла, в Каракас! — призвал Гуайдо, стоя на мосту в юго-западной части города. — Благодаря режиму, последующие дни будут тяжелыми».

В субботу утром в части Каракаса появилась электроэнергия, в частности в президентском дворце. Шесть из 23-х штатов страны по состоянию на вторую половину дня все еще не имели электроэнергии.

Также вчера в Каракасе несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Мадуро, который заявил, что его сторонники «никогда не сдадутся».

Мадуро обвиняет в перебоях с электроэнергией «электромагнитные и кибератаки», направленные из-за рубежа «империей», под которой он понимает США.

«Правое крыло, вместе с империей, нанесло удар электроэнергетической системе, и мы стараемся ее исправить в ближайшее время», — заявил президент Венесуэлы.

Напомним, в результате аварии на энергосетях Венесуэлы вечером 7 марта без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов страны. Власти Венесуэлы сначала обещала ликвидировать блэкаут за несколько часов.