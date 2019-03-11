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Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

Трамп планирует направить полмиллиарда долларов на борьбу со «злонамеренным влиянием России»

11 мар 2019, 21:25
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В проекте бюджета США на 2020 финансовый год предлагается выделить полмиллиарда долларов на борьбу со «злонамеренным влиянием России» в Европе, Евразии и Центральной Азии. Эти деньги планируется потратить на укрепление безопасности, защиту территориальной целосности союзников США, поддержку попыток партнеров США отказаться от использования российской военной техники, а также «устранить слабые места в макроэкономической среде», которые Россия планирует использовать в своих интересах. В последнем случае, в частности, говорится о преодолении энергетической зависимости от России.

Об этом говорится в проект бюджета, опубликованном администрацией президента США, сообщает издание Meduza.

Проект главного финансового документа страны получил название «Бюджет для лучшей Америки». Он предлагает определить доходы в размере 3,64 трлн долл. и расходы в размере 4,74 трлн долл. То есть, дефицит бюджета составит 1,1 трлн долл.

По информации агентства Reuters, в проекте бюджета в целом предлагается сократить расходы на иностранную помощь на 13 млрд долларов, увеличив расходы на военных и стену против мигрантов, которую президент США Дональд Трамп хочет построить на границе США и Мексики.

В случае поддержания Конгрессом, новый бюджет увеличит расходы на оборону на 4% - до 750 млрд долл.

Напомним, недавно Трамп подписал пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине.


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Трамп планирует направить полмиллиарда долларов на борьбу со «злонамеренным влиянием России»

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