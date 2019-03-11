«Нацкорпус» и МВД Авакова: ультиматум Билецкого, обвинения в сторону Порошенко и реакция полиции (ФОТО, ВИДЕО)

“Нацкорпус” и МВД Авакова: ультиматум Билецкого, обвинения в сторону Порошенко и реакция полиции / Фото: 44.ua

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Сегодня состоялись брифинги нардепа, лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, спикера «Национальных дружин» Игоря Вдовина, а также директора департамента коммуникации МВД Артема Шевченко и замначальника главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе. Как представители «Нацкорпуса», так и МВД не обошли стороной тему событий в Черкассах и Киеве.

Что тогда произошло?

В минувшую субботу представители ультраправой партии и ее крыла «Национальных дружин» устроили акции протеста «Свинарчуков за решетку», главным требованием которых было арестовать фигурантов журналистского расследования «Бигус.инфо» о хищениях в сфере ОПК. Речь идет о бывшем первом заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олеге Гладковском и его сыне Игоре, которых связывают с окружением президента Петра Порошенко. Журналисты обнародовали информацию о хищениях в «Укроборонпроме», в частности поставках российских деталей контрабандой и продаже таких деталей по завышенным ценам.

Митинг начался на Крещатике, впоследствии активисты пришли под Администрацию президента. Там и произошли столкновения с правоохранителями. Митингующие попытались прорвать кордон силовиков, полиция применила взрывные пакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ. Еще одна демонстрация состоялась во время пребывания главы государства в Черкассах. В обоих городах возникли потасовки с правоохранителями. В МВС заявили о 22 пострадавших правоохранителях и пообещали привлечь виновных к уголовной ответственности. В частности, были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В БПП резко осудили «акты агрессии и насилия, совершивших проплаченными титушками».

Что говорят в «Нацкорпусе»?

«Мы дали Порошенко неделю. Чтобы он использовал последнее действенное право в Украине: взял телефонную трубку и приказал своим лакеям — судьям и прокурорам — взять себя в руки и арестовать этих подонков. Если этого не будет, наш следующий шаг: суббота 16 марта Майдан Независимости… Куда мы пойдем после событий на Майдане, вы узнаете на месте. С фантазией у нас все нормально», — заявил представитель центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов, очевидно, намекая на намерение наведаться с пикетом к Порошенко домой.

В то же время Билецкий свое выступление начал с жалоб на коррупцию в армии, отметив, что даже на закупках туалетной бумаги некоторые «накручивает» более 30%.

«Мы провели аудит некоторых подразделений Вооруженных сил и Нацгвардии. Оказалось, что на закупках туалетной бумаги, питьевой воды, любого бытового предмета, накручивается до 32−34%", — утверждает Билецкий.

Кроме этого, вспоминая события в Черкассах 9 марта лидер «Нацкорпуса» заявил, что по приказу президента Порошенко замлавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко «готовит репрессии и физическое уничтожение представителей его политсилы и «Национальных дружин». Также Билецкий опасается, что власть «возьмется» за ультраправую партию с помощью Госбюро расследований.

Напомним, СМИ связывают Авакова с кандидатом на пост главы государства Юлией Тимошенко, а главу СБУ — с Порошенко. Также кандидат в президенты Анатолий Гриценко недавно заявил, что Служба безопасности Украины и Нацполиция сейчас находятся в состоянии вражды.

«"Национальный корпус», бывшие азовцы будут преступной организацией… Ведется активная разработка вопроса, как распустить лучшее боевое подразделение (полк «Азов» — ред.), который сейчас находится на фронте», — добавил Билецкий.

Для этого власти якобы планирует использовать срочников-нацгвардейцев, которые будут провоцировать представителей Билецкого на драки. Также он назвал полицейских и нацгвардейцев «крепостными Порошенко». Вместе с тем, лидер ультраправых не исключает и подготовки «физического устранения лидеров его организации».

«Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем является Виктор Кононенко на псевдо Латыш», — заявил представитель «Нацкорпуса».

Что говорят у Авакова?

Заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время сегодняшнего брифинга заявил, что в правоохранительные органы не поступало сообщение о возможной подготовке покушения на Билецкого и других представителей «Нацкорпуса». Также там порекомендовали лидеру ультраправой политсилы обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

«Эта политическая сила своей целью ставит политическую деятельность, пиар, резонанс… Я не вижу смысла комментировать любое их заявление, или надменное утверждение… Мы будем реагировать на нарушения закона и, если надо, то и применять меры полицейского принуждения в соответствии с законом», — сказал спикер МВД Артем Шевченко в ответ на реплику о намерениях «Нацкорпуса» устроить очередную акцию протеста в следующую субботу.

В Нацполиции также сегодня подтвердили, что по факту событий в Черкассах и Киеве двум лицам вручены подозрения, еще одного активиста ищут.

Кроме этого, в Министерстве внутренних дел в очередной раз опровергли причастность главы ведомства Арсена Авакова к «Нацкорпусу» и «Национальным дружинам». Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Аваков контролирует праворадикалов Билецкого и находится в оппозиции к действующему президенту.

«Полк «Азов» входит в воинскую часть 3057 с расположением в Мариуполе и является частью Нацгвардии… МВД никоим образом не причастна к регистрации «Национальных дружин» в качестве наблюдателей на выборах президента», — заявил спикер министерства.

Напомним, в январе Центральная избирательная комиссия зарегистрировала «Нацдружины» в качестве официальных наблюдателей на мартовских выборах президента. Впоследствии представители «Нацдружин» публично заявили о возможном применении силы их наблюдателями в случае выявления фальсификаций на участках.

«Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, о чем раньше заявил наш командир (Игорь Михайленко в Telegram писал, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде — мы это сделаем, а не медля» — ред.)», — подтвердил представитель организации Игорь Вдовин.

В то же время спикер МВД заявил, что если какие-либо лица, в том числе и со статусами наблюдателей во время выборов на участках, голосования и подсчета голосов нарушат своими действиями публичную безопасность, полиция будет адекватно реагировать.

Взаимное отрицание: Аваков отрицает связь с Билецким, а Билецкий с Аваковым

Лидер политической партии «Национальный корпус» народный депутат Андрей Билецкий отрицает связь его политсилы с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым. Однако еще несколько лет назад Аваков называл корпус «своей черной сотней в Харькове».

«Никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, — не очень разумное повторение клише, которым Администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон… Решили, что нашей темной стороной будет Аваков», — говорит Билецкий.

Напомним, «Национальный корпус» был создан в октябре 2016 года на основе политического проекта полка Нацгвардии «Азов» — «Гражданский корпус». Возглавил политсилу экс-командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий, который является внефракционным нардепом. В 2005—2010 годах Билецкий в Харькове руководил ультраправой общественной организацией «Патриот Украины», а Аваков — был политиком, близким к «Нашей Украины». В 2008 году «Патриот Украины» сотрудничал с «Братством» Дмитрия Корчинского, а в свое время лидером киевской ячейки был ныне нардеп-радикал Игорь Мосийчук. Во времена Майдана организация Билецкого влилась в «Правый сектор», но потом их пути разошлись. Интерес к ультраправым активистам проявляли и граждане РФ с правыми идеологическими убеждениями. Например, в «Азове» был Сергей Коротких, которого обвиняли в причастности к убийствам белорусских оппозиционеров в 1990-х годах. Об этом заявлял убитый в Киеве журналист Павел Шеремет, обвиняя белорусское отделение организации «Русское национальное единство», в которое на тот момент входил Коротких.

Отметим, что несмотря на отрицание связи между Билецким и Аваковым («Патриотом Украины» и «Народным фронтом») существует связь на уровне членства в партии. Например, во время парламентских выборов осенью 2014 года «Народный фронт» сформировал список кандидатов в мажоритарных округах Донецкой области, почти полностью состоящий из членов организации Билецкого. Из известных личностей можно выделить Вадима Трояна, который занимает пост зампредседателя Нацполиции. Ранее Троян был членом «Патриота Украины».