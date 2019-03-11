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“Нацкорпус” и МВД Авакова: ультиматум Билецкого, обвинения в сторону Порошенко и реакция полиции / Фото: 44.ua
«Нацкорпус» и МВД Авакова: ультиматум Билецкого, обвинения в сторону Порошенко и реакция полиции (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119252-nackorpus-i-mvd-avakova-ultimatum-bileckogo-obvineniya-v-storonu-poroshenko-i-reakciya-policii.htmlRacurs.ua
Сегодня состоялись брифинги нардепа, лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, спикера «Национальных дружин» Игоря Вдовина, а также директора департамента коммуникации МВД Артема Шевченко и замначальника главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе. Как представители «Нацкорпуса», так и МВД не обошли стороной тему событий в Черкассах и Киеве.
Что тогда произошло?
В минувшую субботу представители ультраправой партии и ее крыла «Национальных дружин» устроили акции протеста «Свинарчуков за решетку», главным требованием которых было арестовать фигурантов журналистского расследования «Бигус.инфо» о хищениях в сфере ОПК. Речь идет о бывшем первом заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олеге Гладковском и его сыне Игоре, которых связывают с окружением президента Петра Порошенко. Журналисты обнародовали информацию о хищениях в «Укроборонпроме», в частности поставках российских деталей контрабандой и продаже таких деталей по завышенным ценам.
Митинг начался на Крещатике, впоследствии активисты пришли под Администрацию президента. Там и произошли столкновения с правоохранителями. Митингующие попытались прорвать кордон силовиков, полиция применила взрывные пакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ. Еще одна демонстрация состоялась во время пребывания главы государства в Черкассах. В обоих городах возникли потасовки с правоохранителями. В МВС заявили о 22 пострадавших правоохранителях и пообещали привлечь виновных к уголовной ответственности. В частности, были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В БПП резко осудили «акты агрессии и насилия, совершивших проплаченными титушками».
Что говорят в «Нацкорпусе»?
«Мы дали Порошенко неделю. Чтобы он использовал последнее действенное право в Украине: взял телефонную трубку и приказал своим лакеям — судьям и прокурорам — взять себя в руки и арестовать этих подонков. Если этого не будет, наш следующий шаг: суббота 16 марта Майдан Независимости… Куда мы пойдем после событий на Майдане, вы узнаете на месте. С фантазией у нас все нормально», — заявил представитель центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов, очевидно, намекая на намерение наведаться с пикетом к Порошенко домой.
В то же время Билецкий свое выступление начал с жалоб на коррупцию в армии, отметив, что даже на закупках туалетной бумаги некоторые «накручивает» более 30%.
«Мы провели аудит некоторых подразделений Вооруженных сил и Нацгвардии. Оказалось, что на закупках туалетной бумаги, питьевой воды, любого бытового предмета, накручивается до 32−34%", — утверждает Билецкий.
Кроме этого, вспоминая события в Черкассах 9 марта лидер «Нацкорпуса» заявил, что по приказу президента Порошенко замлавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко «готовит репрессии и физическое уничтожение представителей его политсилы и «Национальных дружин». Также Билецкий опасается, что власть «возьмется» за ультраправую партию с помощью Госбюро расследований.
Напомним, СМИ связывают Авакова с кандидатом на пост главы государства Юлией Тимошенко, а главу СБУ — с Порошенко. Также кандидат в президенты Анатолий Гриценко недавно заявил, что Служба безопасности Украины и Нацполиция сейчас находятся в состоянии вражды.
«"Национальный корпус», бывшие азовцы будут преступной организацией… Ведется активная разработка вопроса, как распустить лучшее боевое подразделение (полк «Азов» — ред.), который сейчас находится на фронте», — добавил Билецкий.
Для этого власти якобы планирует использовать срочников-нацгвардейцев, которые будут провоцировать представителей Билецкого на драки. Также он назвал полицейских и нацгвардейцев «крепостными Порошенко». Вместе с тем, лидер ультраправых не исключает и подготовки «физического устранения лидеров его организации».
«Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем является Виктор Кононенко на псевдо Латыш», — заявил представитель «Нацкорпуса».
Что говорят у Авакова?
Заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время сегодняшнего брифинга заявил, что в правоохранительные органы не поступало сообщение о возможной подготовке покушения на Билецкого и других представителей «Нацкорпуса». Также там порекомендовали лидеру ультраправой политсилы обратиться с соответствующим заявлением в полицию.
«Эта политическая сила своей целью ставит политическую деятельность, пиар, резонанс… Я не вижу смысла комментировать любое их заявление, или надменное утверждение… Мы будем реагировать на нарушения закона и, если надо, то и применять меры полицейского принуждения в соответствии с законом», — сказал спикер МВД Артем Шевченко в ответ на реплику о намерениях «Нацкорпуса» устроить очередную акцию протеста в следующую субботу.
В Нацполиции также сегодня подтвердили, что по факту событий в Черкассах и Киеве двум лицам вручены подозрения, еще одного активиста ищут.
Кроме этого, в Министерстве внутренних дел в очередной раз опровергли причастность главы ведомства Арсена Авакова к «Нацкорпусу» и «Национальным дружинам». Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Аваков контролирует праворадикалов Билецкого и находится в оппозиции к действующему президенту.
«Полк «Азов» входит в воинскую часть 3057 с расположением в Мариуполе и является частью Нацгвардии… МВД никоим образом не причастна к регистрации «Национальных дружин» в качестве наблюдателей на выборах президента», — заявил спикер министерства.
Напомним, в январе Центральная избирательная комиссия зарегистрировала «Нацдружины» в качестве официальных наблюдателей на мартовских выборах президента. Впоследствии представители «Нацдружин» публично заявили о возможном применении силы их наблюдателями в случае выявления фальсификаций на участках.
«Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, о чем раньше заявил наш командир (Игорь Михайленко в Telegram писал, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде — мы это сделаем, а не медля» — ред.)», — подтвердил представитель организации Игорь Вдовин.
В то же время спикер МВД заявил, что если какие-либо лица, в том числе и со статусами наблюдателей во время выборов на участках, голосования и подсчета голосов нарушат своими действиями публичную безопасность, полиция будет адекватно реагировать.
Взаимное отрицание: Аваков отрицает связь с Билецким, а Билецкий с Аваковым
Лидер политической партии «Национальный корпус» народный депутат Андрей Билецкий отрицает связь его политсилы с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым. Однако еще несколько лет назад Аваков называл корпус «своей черной сотней в Харькове».
«Никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, — не очень разумное повторение клише, которым Администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон… Решили, что нашей темной стороной будет Аваков», — говорит Билецкий.
Напомним, «Национальный корпус» был создан в октябре 2016 года на основе политического проекта полка Нацгвардии «Азов» — «Гражданский корпус». Возглавил политсилу экс-командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий, который является внефракционным нардепом. В 2005—2010 годах Билецкий в Харькове руководил ультраправой общественной организацией «Патриот Украины», а Аваков — был политиком, близким к «Нашей Украины». В 2008 году «Патриот Украины» сотрудничал с «Братством» Дмитрия Корчинского, а в свое время лидером киевской ячейки был ныне нардеп-радикал Игорь Мосийчук. Во времена Майдана организация Билецкого влилась в «Правый сектор», но потом их пути разошлись. Интерес к ультраправым активистам проявляли и граждане РФ с правыми идеологическими убеждениями. Например, в «Азове» был Сергей Коротких, которого обвиняли в причастности к убийствам белорусских оппозиционеров в 1990-х годах. Об этом заявлял убитый в Киеве журналист Павел Шеремет, обвиняя белорусское отделение организации «Русское национальное единство», в которое на тот момент входил Коротких.
Отметим, что несмотря на отрицание связи между Билецким и Аваковым («Патриотом Украины» и «Народным фронтом») существует связь на уровне членства в партии. Например, во время парламентских выборов осенью 2014 года «Народный фронт» сформировал список кандидатов в мажоритарных округах Донецкой области, почти полностью состоящий из членов организации Билецкого. Из известных личностей можно выделить Вадима Трояна, который занимает пост зампредседателя Нацполиции. Ранее Троян был членом «Патриота Украины».
«Знаком ли я с Аваковым? Безусловно. Полк «Азов» находится в прямом подчинении МВД. Аваков — это человек, который при всех минусах реально помогал в создании добровольческих батальонов. Поскольку он — человек системы, а я эту систему все-таки считаю крайне негативной, то однозначно он не является соратником в политическом плане», — заявлял в одном из интервью Билецкий.
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