Зинедин Зидан, фото: Finroll.com

https://racurs.ua/n119253-zidan-vozvratilsya-v-madridskiy-real.html

Racurs.ua

Известный французский футболист и тренер Зинедин Зидан возвратился в мадридский «Реал».

Контракт с Зиданом подписан до 30 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

К работе Зидан может возвратиться уже на этой неделе. На этом посту он заменит Сантьяго Солари, который, по информации СМИ, после сегодняшней утренней тренировки попрощался с игроками клуба. Тем не менее, сообщается, что руководство планирует сохранить его в структуре клуба.

«Француз возвращается в клуб, в котором он творил историю как игрок и как тренер», — отмечает пресс-служба «Реала», добавляя, что вместе с Зиданом клуб пережил один из лучших периодов своей длительной истории.

В частности, в клубе напомнили, что под руководством Зидана «Реал» со счетом 3:1 победил английский «Ливерпуль» в состоявшимся летом 2018 года в Киеве финальном матче «Лиги чемпионов».

Во главе «Реала» Зидан стал первым тренером в истории, который смог выиграть три европейских кубка подряд.

Сейчас «Реал» находится на третьем месте в чемпионате Испании. У мадридского клуба 51 очко, что на 12 меньше, чем у лидера — «Барселоны».

Напомним, две ошибки вратаря «Ливерпуля» помогли «Реалу» победить в финале «Лиги чемпионов» в 2018 году.