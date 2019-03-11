Взрыв на астероиде не сможет его полностью разрушить

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Несмотря на популярный сюжетный ход ряда голливудских фильмов, в которых неизбежное смертоносное падение гигантского астероида на Землю удается остановить, разбив его на куски с помощью детонации заложенной астронавтами атомной бомбы, как в фильме «Арамагеддон», на самом деле это вряд ли поможет.

Малоэффективным может оказаться даже корректировка орбит астероидов, с целью организовать их столкновения между собой на большой скорости, которая высвободит значительно больше разрушительной энергии, чем применение ядерного оружия. К такому выводу пришла группа американских исследователей, которые изучали этот вопрос, сообщает The New York Times.

Дело в том, что гравитация поврежденного небесного тела вскоре соберет его вместе. Кроме того, разрушение большого астероида может привести к возникновению даже еще больших проблем, чем решает, поскольку преобразование целостного «пушечного ядра» в метеоритную картечь так же может привести к Армагеддону, если эти обломки поразят Землю.

Ученые смоделировали столкновение астероида длиной 1,2 км с астероидом длиной 25 км на скорости 18 тыс. км/ч. Сразу после столкновения большой астероид сильно треснул, рассеивая вокруг себя мелкие обломки космического мусора. Однако несмотря на некоторые глубокие разломы, сердцевина астероида не была полностью уничтожена.

С течением времени гравитационному притяжению астероида удалось притянуть к себе отброшенные взрывом обломки. Похоже, что астероиды не просто могут поглощать потрясающее количество повреждений, но также способны восстановить себя.

Координационное ведомство планетарной обороны NASA, следящее за астероидами и кометами, которые однажды приблизятся к Земле, предлагает вместо попыток уничтожения просто менять их траекторию, осуществив небольшое подталкивание задолго до времени приближения космических объектов к нашей планете. NASA планирует проверить эту стратегию в 2022 году, попытавшись изменить траекторию одного из астероидов с помощью космического аппарата, который намеренно столкнется с ним.

Ученые отмечают, что выбор между отклонением астроида и попыткой его разрушить во многом зависит от того, насколько быстро он приближается к Земле.

«Успешное отклонения становится все сложнее осуществлять с уменьшением времени на реагирование, — отмечает исследователь планетной обороны Ливерморской национальной лаборатории (США, Калифорния) Меган Брук Сиал. — Для небольших сроков реагирования, надежное разрушение и рассеивание фрагментов может быть единственным жизнеспособным вариантом предотвращения столкновения».

Напомним, недавно мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид, похожий на бегемота.