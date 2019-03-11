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Украина сегодня страдает от сильного ветра, фото: zhitomir.info

Главные новости за 11 марта: стихия в Украине, продление ареста фабрики Roshen, судебный иск относительно Авакова

11 мар 2019, 19:39
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Украина в последние дни страдает от сильного ветра. Так, непогода уже привела к гибели людей на Винничине и Житомирщине, повредила маршрутное такси, а также внесла коррективы в предвыборную агитацию. Кроме того, в Карпатах со вчерашнего дня местами выпало более 80 см снега.

Арест расположенной в российском городе Липецке фабрики кондитерской корпорации Roshen Басманный суд Москвы продлил до 13 июня.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова требованиям к членам правительства. Суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства, которое не требует вызова сторон. В этом случае рассмотрение производства продлится не более 60-ти дней с момента его открытия.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 65/2019, который утверждает состав комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия. В ее состав войдут пять человек. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: Ракурс


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