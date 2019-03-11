Петр Порошенко, фото: «Ведомости-Украина»

https://racurs.ua/n119243-poroshenko-utverdil-sostav-komissii-po-otboru-kandidatov-v-chleny-vysshego-soveta-pravosudiya.html

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 65 / 2019, один из пунктов которого предусматривает создание комиссии по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВПР), и утвердил ее состав.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, сообщает пресс-служба Администрации президента.

В состав комиссии вошли судья Европейского суда по правам человека в отставке Владимир Буткевич, доктор права Европейского университетского института Сергей Войтович, ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ольга Поединок и председатель Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины Николай Селивон.

Порошенко также утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членами ВСП. Ряд предыдущих документов. регулирующих этот вопрос, теряют силу.

Напомним, в июне 2018 года правоохранители эвакуировали ВСП после получения анонимного сообщения о заминировании ее помещения на улице Студенческой в Киеве.