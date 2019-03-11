Арсен Аваков, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119245-sootvetstvie-avakova-trebovaniyam-k-chlenam-kabmina-rassmotrit-sud.html

Racurs.ua

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова требованиям к членам правительства.

Иск направлен к Авакову и главе правительства Владимиру Гройсману. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Истец ссылается на ст. 7 закона о Кабинете министров, устанавливающую требования к членам правительства, среди которых владение государственным языком, наличие высшего образования, отсутствие непогашенных судимостей и т. п. Кроме того, на членов Кабмина распространяются требования и ограничения закона «О предотвращении коррупции». Какие именно требования нарушил Аваков, не уточняется.

По поводу Гройсмана истец требует признать противоправной его бездеятельность относительно неосуществления контроля за деятельностью министра внутренних дел и не направления в Верховную Раду представления об увольнении Авакова. Истец также просит суд обязать Гройсмана направить в Раду соответствующее представление.

Отмечается, что суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства, которые не требуют вызова сторон. В этом случае рассмотрение производства займет не более 60-ти дней с момента его открытия.

По информации издания «Украинская правда», истцом является совладелец адвокатского объединения «Айлекс» Елена Халагера.

Напомним, в начале февраля Аваков рассказал, будет ли поддерживать кого-то из кандидатов на нынешних президентских выборах.