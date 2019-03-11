Киев побил несколько температурных рекордов 8-9 марта. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n119244-kiev-pobil-neskolko-temperaturnyh-rekordov-8-9-marta.html

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Киев побил четыре температурных рекорда в минувшие выходные. В Международный женский день среднесуточная температура в столице впервые за 139 лет составила +10,1°С. Этот показатель на 1,6°С превысил рекорд 2016 года для этого дня.

Также в этот день зафиксировали максимальную температуру воздуха для 8 марта. Рекорд составил +17,7°С (на 2,9°С выше аналогичного рекорда в 2016 году). Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Затем, 9 марта, в столице зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет. Температура воздуха не опустилась ниже отметки в +7,0°С (на 1,7°С выше подобного рекорда в 2016 году).

Среднесуточная температура 9 марта составила +10,5°С. Предыдущий температурный рекорд 1975 года был на 2,2°С «холоднее». Такие показатели, согласно климатическому календарю, больше соответствуют 21−22 апрелю.

Отметим, что три из установленных рекордов побили показатели трехгодичной давности. Такая тенденция свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления, ведь раньше рекорды могли не обновляться десятилетиями.

Как ранее сообщал «Ракурс», февраль этого года в Киеве был самым теплым за последние 139 лет. Самым теплым днем последнего месяца зимы стало 28 февраля.