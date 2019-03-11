Шквальные ветры в Украине

https://racurs.ua/n119219-shkvalnye-vetry-v-ukraine-pogib-rebenok-zablokirovany-mejdunarodnuu-trassu-razrusheny-sotni.html

Racurs.ua

Шквальный ветер в нескольких областях Украины привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что из-за падения части дерева в Виннице погибла 11-летняя девочка.

Ребенок погиб в результате падения дерева возле остановки общественного транспорта. Спасатели вытащили девочку из-под завала, но от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

В Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска «Порубное» упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе спасатели и энергетики перекрыли.

В Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмировалась 83-летняя женщина. Кроме того, мощные ветры повалили деревья и рекламный щит.

В селе Ивановка (Тернопольская область) от ветра упала металлическая водонапорная башня, которую недавно начали строить. В Белгород-Днестровском (Одесская область) стихия сорвала шиферную крышу пятиэтажного жилого дома.

По состоянию на утро 11 марта остаются поврежденными крыши на 75 зданиях в пяти областях (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Винницкая и Одесская). В течение суток спасатели убрали с дорог и тротуаров более 100 поваленных деревьев.

Вследствие шквалистого ветра сработала защита линий электропередач в 47 населенных пунктах. Больше всего людей оказались без электроэнергии во Львовской области (19 населенных пунктов). Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

«Ракурс» сообщал о штормовом предупреждении в Украине и о том, что с 8 по 11 марта подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.