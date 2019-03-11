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Шквальные ветры в Украине

Шквальные ветры в Украине: погиб ребенок, заблокировано международную трассу, разрушены сотни крыш (ФОТО)

11 мар 2019, 11:11
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Шквальный ветер в нескольких областях Украины привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что из-за падения части дерева в Виннице погибла 11-летняя девочка.

Ребенок погиб в результате падения дерева возле остановки общественного транспорта. Спасатели вытащили девочку из-под завала, но от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

В Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска «Порубное» упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе спасатели и энергетики перекрыли.

Шквальные ветры в Украине, Черновицкая область, фото — ДСНС

В Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмировалась 83-летняя женщина. Кроме того, мощные ветры повалили деревья и рекламный щит.

Шквальные ветры в Украине, Одесса, фото — Думская

Шквальные ветры в Украине, Белгород-Днестровский, фото — ГСЧС

Шквальные ветры в Украине, Одесса, фото — Думская

В селе Ивановка (Тернопольская область) от ветра упала металлическая водонапорная башня, которую недавно начали строить. В Белгород-Днестровском (Одесская область) стихия сорвала шиферную крышу пятиэтажного жилого дома.

Шквальные ветры в Украине, Тернопольская область, фото — ГСЧС

По состоянию на утро 11 марта остаются поврежденными крыши на 75 зданиях в пяти областях (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Винницкая и Одесская). В течение суток спасатели убрали с дорог и тротуаров более 100 поваленных деревьев.

Шквальные ветры в Украине, Винница, фото — Думская

Вследствие шквалистого ветра сработала защита линий электропередач в 47 населенных пунктах. Больше всего людей оказались без электроэнергии во Львовской области (19 населенных пунктов). Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

«Ракурс» сообщал о штормовом предупреждении в Украине и о том, что с 8 по 11 марта подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.

Источник: Ракурс


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