Биометрическая банковская карта

https://racurs.ua/n119218-krupnyy-evropeyskiy-bank-nachinaet-testirovat-biometricheskie-karty.html

Racurs.ua

Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland, RBS) начинает тестировать биометрические банковские карты, которые позволят совершать платежи при помощи отпечатка пальцев.

Пин-код больше не будет требоваться при совершении оплаты на сумму свыше 30 фунтов, сообщает BBC. Тестирование биометрических банковских карт с участием 200 клиентов RBS и NatWest в Великобритании начнется в апреле и продлится три месяца.

Банковские карты оснащены встроенным датчиком, который питается от платежных терминалов. Новая технология призвана повысить безопасность и ускорить платежи.

Когда пользователь помещает палец на датчик, терминал сравнивает отсканированный отпечаток с биометрическими данными на карте. RBS, который назвал эту технологию крупнейшей за последние годы, работает над проектом совместно с компанией цифровой безопасности Gemalto, а также с Visa и Mastercard.

Технология была опробована ранее на Кипре и в других странах, а в Великобритании это будет ее первое испытание.