Курение при беременности удваивает вероятность внезапной смерти ребенка – ученые. Фото: журнал месяцев

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Racurs.ua

Американские ученые обнаружили, что курение во время беременности увеличивает риск внезапной смерти ребенка. Даже одна сигарета в день удваивает опасность.

Ученые из института Сиэтла вместе с корпорацией Microsoft исследовали влияние курения во время беременности на возможность внезапной непредвиденной детской смерти. Оказалось, что одна сигарета удваивает риск смерти ребенка, а каждая последующая увеличивала риск на 0,07%. Исследование опубликовали в журнале Pediatrics, передает naked-science.

Для точного исследования ученые использовали специальный алгоритм, который обработал данные за 2007−2011 годы. Модель анализировала информацию о рождении и смерти детей, учитывая при этом историю курения матерей. Такой анализ данных позволил разглядеть взаимосвязь между курением и внезапной смертью младенцев.

На Западе внезапной и непредвиденной считается смерть ребенка в возрасте до года, причину которой не определили до расследования. Понятие включает в себя и синдром внезапной детской смерти, когда внешне здоровый младенец умирает от остановки дыхания, а при вскрытии не удается установить причину смерти.

Согласно исследованию ученых, избавление от вредной привычки уже во время созревания плода значительно снижает опасность внезапной смерти. В общей статистике у матерей, которые ограничили количество сигарет к последнему триместру, риск смерти малышей снизился на 12%. Женщины, которые бросили курить, уменьшили риск детской смерти на 23%.

Это исследование стало первым шагом в изучении внезапной детской смерти. Ученые надеются, что использование проверенного алгоритма поможет обнаружить другие возможные причины повышения риска смерти младенцев.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», электронные сигареты грозят своим поклонникам инсультом, ишемией и депрессией.