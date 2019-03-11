Испытание ракетного двигателя украино-американской ракеты. Фото: YouTube

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Испытание двигателя космической ракеты Alpha, разработанной украино-американской частной компании Firefly Aerospace, прошло на тестовой площадке в городе Бриггс.

Тестовый пуск двигателя длился около 60 секунд и прошел успешно. Во время огневого теста двигатель был установлен на горизонтальной тестовой площадке, оборудованной для сбора данных и анализа параметров работы двигателя. Об этом 11 марта сообщает «Укринформ».

По словам генерального директора Firefly Aerospace Тома Маркьюзика, ракету-носитель Alpha планируют запустить в декабре 2019 года. На ракету установят три двигателя.

Как известно, Firefly Aerospace — частное аэрокосмическое предприятие с офисами в американском городе Остин и в Днепре. В Днепре специалисты Центра исследований и разработки разрабатывают часть оборудования, в Техасе проходит производство ракеты. С 2021 года планируется запускать по две такие ракеты ежемесячно.

Напомним, на днях в Китае местные изобретатели испытали свой самый мощный ракетный ускоритель на твердотопливном двигателе, максимальная тяга которого достигает отметки в 200 т, а внутри него помещается 71 т топлива.