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Ракурс
Китай провел испытания своего самого мощного ракетного ускорителя. Фото: VistaNews

Китай испытал сверхмощный ракетный ускоритель с твердотопливным двигателем

6 мар 2019, 11:31
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Китай провел испытания своего самого мощного ракетного ускорителя на твердотопливном двигателе.

Новый ускоритель оборудовали твердотопливным двигателем, максимальная тяга которого достигает отметки в 200 т, а внутри него помещается 71 т топлива. Диаметр двигателя составил 2,65 м. Его будут использовать в улучшенной версии ракеты-носителя из серии «Великий поход» (Чанчжэн-11). Среди машин своей серии «Чанчжэн-11» — единственная оборудованная полностью твердотопливным двигателем. Об этом сообщает «Синьхуа».

Устройство разработала Шанхайская академия технологии космических полетов. Уже известно, что оно стало самым мощным китайским ускорителем.

Отметим также, что ракета-носитель «Чанчжэн-1» серии «Великий поход» запустила в космос первый китайский спутник в 1970 году. С тех пор модели постоянно обновляются и совершенствуются.

Ранее сообщалось, что в Китае работают над созданием орбитальной электростанции. Ожидается, что с ее помощью солнечные лучи будут преобразовываться в энергию и затем передаваться на Землю.


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