Пропавшую при загадочных обстоятельствах красную панду разыскивают во Франции

Красная панда, фото: WallpaperCave

https://racurs.ua/n119021-propavshuu-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-krasnuu-pandu-razyskivaut-vo-francii.html

Racurs.ua

Во Франции из расположенного в регионе Орвень парка животных загадочно исчезла самка редкостной красной панды.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, сообщает TV5Monde.

Пропавшую самку привезли в январе из другого французского зоопарка, чтобы сформировать пару с еще одной пандой для размножения этих животных.

При осмотре вольера, в котором удерживали панду, не было обнаружено признаков вторжения или других следов, которые пролили бы свет на причины исчезновения животного.

Несколько дней сотрудники зоопарка и добровольцы разыскивали панду на территории вблизи вольера, однако безуспешно. В связи с этим парк призвал всех желающих сегодня присоединиться к поискам панды на территории парка, площадь которого составляет 28 га. Поисковые работы будут продолжаться до вечера.

Отмечается, что найти красную панду достаточно трудно, поскольку, в отличие от своего более известного родственника — большой белой панды, она умело и очень быстро лазает по деревьям, а благодаря окраске ее издалека можно перепутать с лисой или большим котом.

Об исчезновении животного также сообщили местным правоохранителям.

«Этот тип краж становится все более и более распространенным, и это животное, к сожалению, может быть перепродано на черном рынке», — заявили в пресс-службе парка.

Это не единственная красная панда, которая исчезла из зоопарков за последнее время. В январе такое же животное исчезло из зоопарка североирландского Белфаста, однако ее вскоре удалось найти.

Напомним, недавно в Китае спасли девочку, которая упала в вольер с большими пандами.