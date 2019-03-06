Военные корабли Турции зашли в порт Одессы (ФОТО)

Турецкий корабль в Одессе. Фото: Думская

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В одесский порт 6 марта зашли фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti турецких Военно-морских сил.

Корабли уже ошвартовалось у 16 причала морского вокзала. Дружеский визит в Одессу корабельной группы ВМС Турции проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции «Голубая Родина-2019». Об этом сообщает «Думская».

Фрегат TCG Barbaros (F244) принадлежит к классу фрегатов типа МЕКО 200. Корабль получил название в честь турецкого флотоводца Хайреддина Барбароссы. Фрегат поступил на вооружение флота в 1997 году, имеет полное водоизмещение почти 3 тыс. 400 т, длину — 117 м., ширину — 15 м и осадку 4,25 м. Две газовые турбины «Дженерал Электрик» L-2500, мощностью 600 тыс. к. с. разгоняют его до 32 узлов.

Этот корабль имеет довольно неплохое вооружение: ракеты, зенитные и артиллерийские установки. В частности, на борту установлены восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет «Си Спэрроу» и восемь установок противокорабельных ракет «Гарпун». На корабле размещен и вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмовой катер TCG Marti на вооружение турецких Военно-морских сил поступил в августе 1978 года. На вооружении флота находится восемь катеров типа Dogan. Его длина 58 м, ширина — 7,6 м, осадка — 2,7 м. Водоизмещение 436 т. Катер может разгоняться до 38 узлов благодаря четырем дизельным моторам мощностью 12 тыс. к. с. На вооружении «Марти» артиллерийская установка калибром 76-мм и 35-мм зенитные пушки. На кораблях этого типа впервые турецкой военные установили американские противокорабельные ракеты «Гарпун».

Издание сообщает, что визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

Напомним, что 25 февраля в Одесский морской торговый порт вошел ракетный эсминец ВМС США Donald Cook «Дональд Кук».