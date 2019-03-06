Триллер в тюрьме строгого режима Конде-сюр-Сарт, фото — dailymail.co.uk

https://racurs.ua/n119018-terakt-vo-francuzskoy-turme-policiya-zastrelila-beremennuu-jenu-boyca-igil-kotoryy-mstil.html

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Нападение во французской тюрьме строгого режима Конде-сюр-Сарт устроил товарищ террориста Шерифа Шекката, который в декабре 2018 ujlf расстрелял четырех человек на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Во вторник, 5 марта, 27-летний Микаэль Шьоло напал с ножом на охранников, сообщает ВBC.

В этот день Шьоло, который поддерживал идеи ИГИЛ, посещала его беременная жена. Он забаррикадировался в комнате для визитов, перед этим ранив ножом двух надзирателей. Один из них получил серьезное ранение в живот. Другой — в лицо и спину.

В супругов стреляла полиция, женщина впоследствии скончалась от ран. Во время нападения Шьоло кричал «Аллах Акбар». Он объяснил, что решил отомстить за смерть своего друга Шерифа Шекката. Тот в декабре устроил бойню в центре Страсбурга и был застрелен полицией.

Шьоло и Шеккат вместе провели полгода в тюрьме, а затем начали переписываться. Шьоло с 2015 года отбывал 30-летний срок за похищение человека, что привело к его смерти, а ткже грабеж. Тогда его жертвой стал 89-летний мужчина, переживший нацистский концентрационный лагерь.

Именно во время дружбы с Шеккатом он радикализировался в тюрьме и получил новый срок за прославление терроризма. В частности, он просил своих сокамерников повторить теракт 2015 года в концертном зале Батаклан в Париже, в результате которого погибло 90 человек.