США могут прекратить военное сотрудничество с Турцией из-за покупки российских систем С-400

Российская зенитно-ракетная система С-400. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n119016-ssha-mogut-prekratit-voennoe-sotrudnichestvo-s-turciey-esli-ta-kupit-rossiyskie-sistemy-s-400.html

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Соединенные Штаты Америки могут прекратить военное сотрудничество с Турцией, если та не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400.

Вашингтон в этом случае не будет поставлять Турции истребители F-35. Об этом 5 марта во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, сообщает DW.

Генерал в своем заявлении настоятельно рекомендовал американским чиновникам отказаться от сделки по F-35 и совместной работы с Турцией, поскольку этот союзник сотрудничает с Россией, особенно с российскими системами противоракетной обороны

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не откажется от намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс, несмотря на то, что С-400 не совместим с системами противовоздушной обороны, используемыми войсками Североатлантического альянса.

Напомним, в январе Вашингтон сделал еще одну попытку заблокировать поставки в Турцию российских ракетных систем. Представители США требовали, чтобы Министерство обороны Турции отменило заказ на С-400. За это Анкаре обещали поставки американских комплексов Patriot.

В декабре 2018 года глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турция должна отказаться от покупки С-400.