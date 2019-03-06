Дональд Трамп, фото: YouTube

https://racurs.ua/n119015-tramp-priznal-neobhodimost-sohraneniya-amerikanskogo-kontingenta-v-sirii-smi-dokument.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свое решение двухмесячной давности относительно вывода американского контингента из Сирии. Теперь он полностью согласен с сохранением американского военного присутствия в этой стране.

Об этом Трамп недавно уведомил Конгресс, сообщает издание NBC News.

Еще 22 февраля двухпартийная группа сенаторов направила Трампу письмо как реакцию на его тогдашнее решение сохранить «на определенный период времени» небольшое американское военное присутствие в Сирии — около 200 военнослужащих из начального двухтысячного контингента.

В руки журналистов издания попал соответствующий документ. В нем Трамп обвел один из абзацев, посвященный цели деятельности США в Сирии.

«Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были утрачены, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось, чтобы Иран не ободрялся, и чтобы мы консолидировали наши достижения и обеспечили лучший результат в Женеве для американских интересов», — говорилось в обведенном Трампом фрагменте.

«Я согласен на 100%. Работа проводится», — ответил Трамп, написав это прямо на письме и подписав его.

Напомним, о решении Трампа вывести войска из Сирии стало известно в декабре 2018 года после разговора президента США с его турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом.