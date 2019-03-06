Суд до 6 апреля отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Владислав Мангер. Фото: Херсонские вести

https://racurs.ua/n119014-sud-do-6-aprelya-otstranil-mangera-ot-doljnosti-predsedatelya-hersonskogo-oblsoveta.html

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Суд отстранил подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на месяц.

Соответствующее решение 6 марта принял Шевченковский районный суд Киева, чем частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

Сторона обвинения просила на два месяца отстранить Мангера, прокуроры мотивировали это тем, что чиновник в должности может давить на свидетелей, в частности работников облсовета. В прокуратуре отмечали, что, находясь на посту, Мангер может уничтожить доказательства и воспрепятствовать следствию. Служители Фемиды приняли решение об отстранении Мангера только до 6 апреля. Адвокаты подозреваемого уже пообещали, что будут обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура просила отстранить от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Напомним, 4 марта суд не продлил меру пресечения Мангеру. По словам адвоката, с его подзащитного снимут электронный браслет и вернут ему загранпаспорт. Впрочем, Мангер обязан являться к следователю по делу.

Подозрение в организации убийства Гандзюк Мангеру объявили еще 11 февраля. А 15 февраля суд принял решение о мере пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн. Вскоре адвокат председателя облсовета внес залог и Мангер вышел из СИЗО.