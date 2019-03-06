Мэр Одессы Труханов, фото — Новое время

https://racurs.ua/n119013-delo-o-nezakonnom-obogaschenii-mera-odessy-truhanova-zakryli-v-nabu-smi.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

Этот шаг стал реакцией НАБУ на принятое Конституционным судом решение об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение. Дело закрыли 28 февраля, сообщили 6 марта «Українські Новини» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Труханова подозревают в хищении во время продажи завода «Краян» в Одессе. Уголовное производство расследовалось с 4 декабря 2018 года по ч. 3 ст. 368−2 (получение взятки) Уголовного кодекса.

В сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел одно из зданий завода за 185 млн грн. Частная структура, которая продала недвижимость мэрии, заплатила за нее на аукционе всего 11,5 млн грн. Полученные от мэрии деньги фирма пыталась перечислить компании с признаками фиктивности.

Сейчас продолжаются юридические коллизии относительно ареста средств этой компании, например, специалисты НАБУ 14 февраля не смогли получить доступ к информации на телефонах Труханова и его заместителя.

Мэра Одессы Апелляционный суд Киева отказался отстранить от должности. Его вместе с заместителем задерживали, подозревая в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, что 28 февраля президент Порошенко внес законопроект № 10110 в Раду. Он предлагает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение и учитывает пробелы в законодательном регулировании вопроса, определенные КСУ.