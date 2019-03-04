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Ракурс
G7 и Всемирный банк шокированы решением КСУ, фото — Судебно-юридическая газета

Поражение в борьбе с коррупцией: G7 и Всемирный банк шокированы решением отменить статью о незаконном обогащении в Украине (ДОКУМЕНТ)

4 мар 2019, 14:59
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Страны-члены Большой семерки (G7) и Всемирный банк резко раскритиковали решение Конституционного суда Украины отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Совместное заявление 4 марта обнародовали в аккаунте представительства Большой семерки в Твиттер.

Совместное заявление G7 и Всемирного банка, фото — twitter.com/G7AmbReformUA

G7 и Всемирный банк назвали решение КСУ значительным поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Страны-доноры Украины считают, что вердикт суда ослабит влияние всей антикоррупционной архитектуры, создаваемой в последние время в Украине.

«В 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение», — говорится в заявлении.

Представители стран G7 и Всемирный банк уверены, что внесение пункта о таком преступлении в Уголовный кодекс не противоречит правам человека и принципу презумпция невиновности.

Напомним, что 28 февраля президент Порошенко внес законопроект № 10110 в Раду. Он предлагает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение и учитывает пробелы в законодательном регулировании вопроса, определенные КСУ.

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Источник: Ракурс


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