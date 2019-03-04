Поражение в борьбе с коррупцией: G7 и Всемирный банк шокированы решением отменить статью о незаконном обогащении в Украине (ДОКУМЕНТ)

G7 и Всемирный банк шокированы решением КСУ, фото — Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n118925-porajenie-v-borbe-s-korrupciey-g7-i-vsemirnyy-bank-shokirovany-resheniem-otmenit-statu.html

Racurs.ua

Страны-члены Большой семерки (G7) и Всемирный банк резко раскритиковали решение Конституционного суда Украины отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Совместное заявление 4 марта обнародовали в аккаунте представительства Большой семерки в Твиттер.

G7 и Всемирный банк назвали решение КСУ значительным поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Страны-доноры Украины считают, что вердикт суда ослабит влияние всей антикоррупционной архитектуры, создаваемой в последние время в Украине.

«В 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение», — говорится в заявлении.

Представители стран G7 и Всемирный банк уверены, что внесение пункта о таком преступлении в Уголовный кодекс не противоречит правам человека и принципу презумпция невиновности.

Напомним, что 28 февраля президент Порошенко внес законопроект № 10110 в Раду. Он предлагает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение и учитывает пробелы в законодательном регулировании вопроса, определенные КСУ.