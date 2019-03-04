Переход на летнее время совпал с выборами президента: 31 марта украинцы будут спать на час меньше

В Украине долгое время продолжается дискуссия относительно перевода часов

https://racurs.ua/n118923-perehod-na-letnee-vremya-sovpal-s-vyborami-prezidenta-31-marta-ukraincy-budut-spat-na-chas-menshe.html

Racurs.ua

В 2019 году переход на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта. Так совпало, что в этом году стрелки часов переведут на час вперед в день президентских выборов.

Перевод часов осенью и весной в Украине происходит согласно правительственному постановлению от 13 мая 1996 года. Кабмин ввел такой порядок исчисления времени в стране: время второго часового пояса (киевское время) с переводом часовой стрелки вперед в последнее воскресенье марта в 03.00 и в последнее воскресенье октября в 04.00 на один час назад. Каждый раз переход утверждается отдельным приказом Министерства экономического развития.

Впервые о рациональности перевода часов заговорил один из «отцов-основателей» США Бенджамин Франклин. Он написал эссе о том, сколько свечей и, соответственно, денег можно сэкономить, если перевести часы просыпаться раньше. Предложение Франклина тогда не восприняли. А впервые переводить часы начали в Германии и Австро-Венгрии в 1916 году. Впоследствии к этому прибегли Великобритания и Франция. Отметим, что летнее время периодически отменяли и снова вводили в различных европейских странах.

Относительно перевода стрелок часов в Украине много лет идет дискуссия. Эксперты, которые поддерживают смену летнего и зимнего времени, заявляют, что эта процедура дает людям больше времени для работы без использования искусственного освещения.

Медики утверждают, что для части людей перевод стрелок может негативно влиять на организм, например, увеличивается риск инсульта в первые дни адаптации к летнему или зимнему времени. При этом организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее, когда в первые дни спать приходится на час меньше.

Осенью 2018 года в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что Украина может отменить переход на зимнее и летнее время вслед за Евросоюзом, в котором также ведутся дискуссии о переводе стрелок. Например, почти две трети жителей Германии считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить этот «ритуал».

Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов дважды в год после 2019 года. Страны ЕС при этом сами должны решить, согласно какого времени им жить — летнего или зимнего.