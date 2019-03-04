В Киеве на реконструкцию закроют Шулявский мост: как объезжать (ВИДЕО)

Шулявский мост, фото: YouTube

https://racurs.ua/n118922-v-kieve-na-rekonstrukciu-zakrout-shulyavskiy-most-kak-obezjat.html

Racurs.ua

В Киеве расположенный над проспектом Победы Шулявский мост в ночь на 16 марта закрывают на реконструкцию.

Ожидается, что до конца года ремонтные работы завершатся, а пропускная способность путепровода вырастет на 20%. Полное восстановление моста продлится 17 месяцев, сообщает УНИАН.

На время ремонта общественный транспорт отправят другими маршрутами. Вскоре возле моста для автомобилистов установят указания, на которых будет размещена информация о возможных маршрутов объезда.

По информации издания, будут введены такие изменения движения транспорта: движение по ул. Александра Довженко — ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта установят временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

Для движения по улице Вадима Гетьмана — улицы Александра Довженко (в сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (здесь тоже установят временный светофор).

Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (также будет установлен временный светофор).

Пешеходы будут пользоваться подземным и наземным переходом, где также установят светофор.

Вечером 27 февраля 2017 года Шулявский мост частично обрушился. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, из людей никто не пострадал. Ремонтники оперативно ликвидировали последствия обрушения. Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявлял, что мост не был аварийным, однако «устал от времени». Кроме того, по словам Кличко, были нарушены условия его эксплуатации. В апреле 2007 года мост потерял 30% своей несущей способности из-за пожара на расположенном под ним рынком секонд-хенда. Тогда на ремонт моста планировали выделить 5 млн грн, однако было выделено только 3 млн грн и установлен подпорные конструкции. В течение многих лет начало работ по реконструкции моста постоянно переносился.

Напомним, в 2017 году проходил конкурс проектов реконструкции Шулявского моста.